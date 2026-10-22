Neue Angriffe: Kiew warnt vor „Appeasement“ Putins

Auch in anderen Teilen des Landes gab es russische Luftangriffe. In der nordöstlichen Region Charkiw wurden nach Behördenangaben eine Frau getötet und vier weitere Menschen verletzt. In der Region Poltawa traf eine Drohne die Energieinfrastruktur in der Gegend von Krementschuk. Die am Dnipro gelegene Stadt ist ein wichtiges Industriezentrum und Standort einer der größten Ölraffinerien der Ukraine.