Shamonda-Virus erstmals bei Mensch nachgewiesen

Virus auch in österreichischen Rinderbeständen

Die genaue Übertragung des Virus ist noch Gegenstand von Untersuchungen. Man geht aber davon aus, dass eine infizierte Stechmücke die Überträgerin gewesen ist. Das Shamonda-Virus ist übrigens heuer auch erstmals in heimischen Rinderbeständen nachgewiesen worden – und auch in Belgien, Deutschland, Frankreich, Niederlande und der Schweiz. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit erwartet eine weitere Ausbreitung in Europa.