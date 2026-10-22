„Dass er so etwas tut, ist wirklich eine Schande!“

Nach dem 1:4 beim italienischen Emporkömmling sprach Fernandes die seiner Meinung nach taktischen Verfehlungen von Trainer Michael Carrick an. „Es war die Entscheidung des Trainer-Teams, nicht Mann gegen Mann zu pressen und dahinter etwas Raum zu lassen“, sagte der 32-Jährige. „Welches System und welche Taktik man auch immer spielt – wenn du nicht läufst, dann wirst du nicht gewinnen.“