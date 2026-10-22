„Dass er so etwas tut, ist wirklich eine Schande!“

Nach der 1:4-Blamage bei Como in der Champions League hat Manchester Uniteds Kapitän Bruno Fernandes die Taktik von Trainer Michael Carrick kritisiert. Damit löste der portugiesische Superstar deutliche Reaktionen aus.
„Dass Bruno Fernandes so etwas tut, ist wirklich eine Schande“, schimpfte Ex-Nationalspieler Jamie Carragher bei CBS Sports. Der Portugiese habe eine „furchtbare Einstellung“ und sei nicht das, „was ein Kapitän von Manchester United sein sollte“.
Nach dem 1:4 beim italienischen Emporkömmling sprach Fernandes die seiner Meinung nach taktischen Verfehlungen von Trainer Michael Carrick an. „Es war die Entscheidung des Trainer-Teams, nicht Mann gegen Mann zu pressen und dahinter etwas Raum zu lassen“, sagte der 32-Jährige. „Welches System und welche Taktik man auch immer spielt – wenn du nicht läufst, dann wirst du nicht gewinnen.“
Fernandes selbst war in der 67. Minute ausgewechselt worden. Seine anschließende Schelte kritisierte auch Ex-Nationalspieler Joe Cole. „Wenn du Kapitän von Manchester United bist, kannst du nicht herauskommen und die Taktik infrage stellen“, sagte der TV-Experte.
Steht Carrick vor dem Aus?
Der frühere United-Spieler Carrick hatte den Klub in der vergangenen Saison zurück in die Champions League geführt und war vom Interims- zum Cheftrainer aufgestiegen. In dieser Spielzeit läuft es jedoch bislang nicht gut, der Druck auf Carrick nimmt zu.
In der Königsklasse verbucht United einen Sieg aus drei Spielen. In der Premier League liegt man mit nur einem Sieg aus sieben Spielen auf Platz 13.
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