Weltkonzern steigt ein: Geldsegen für die Bayern!

Fließt auf „Festgeldkonto“

Zusammen mit dem Kaufpreis der fünf Prozent ist der Verein damit nun fünf Milliarden Euro wert. Weitere Anteile werden nicht mehr verkauft. Denn in der Satzung ist festgelegt, dass der Klub immer mindestens 70 Prozent der AG-Anteile halten muss.