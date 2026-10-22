Mit Öko-Wasserstoff in die Energiezukunft

Es ist wahrlich ein Koloss für die Energiewende, der jetzt in Wilfleinsdorf bei Bruck an der Leitha anspringt – denn der am Mittwoch vorgestellte „Elektrolyseur“ ist Herzstück einer der größten Wasserstoffanlagen des Kontinents. Mit 140 Megawatt Leistung wird das ökotechnische Wunderding der OMV künftig jährlich bis zu 23.000 Tonnen grünen Wasserstoff erzeugen. Damit zählt die Anlage zu den fünf größten ihrer Art in Europa. Sie wird die heimische Produktion dieses „Biorohstoffs“ auf das 17-Fache steigern.