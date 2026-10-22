Kleine Fische in der großen Welt

Dieser Vorgang wirft für einen kleinen Staat existenzielle Fragen auf, die nicht mit dem Kauf von ein paar Raketen, Radpanzern oder Hubschraubern zu beantworten sind. Neutralität schützt nicht vor technologischer Erpressbarkeit. Gerade modernste Waffensysteme nützen wenig, wenn die Kommunikation, Navigation und Aufklärung von Leuten und ihren Konzernen abhängen, auf die Österreich keinen Einfluss hat. Wenn unklar ist, ob die Verteidigungsfähigkeit noch der Republik oder schon ihren Lieferanten gehört, ist es nur schade ums Geld.