Am Ende ein Diktatfrieden

Putin ist noch nicht der große Sieger: Er hatte voreilig schon den gesamten Donbass (Ostukraine) verfassungsrechtlich an Russland angegliedert, obwohl elf Prozent davon noch gar nicht erobert sind. Dieses Gebiet wird ironisch „Donnyland“ genannt, eine Wortkombination aus Donbass und Donald. Trump hatte Putin das Gebiet bei ihrem Treffen in Alaska bereits versprochen. Donnyland ist von den Ukrainern schwer befestigt, denn von dort wäre der Weg frei bis nach Kiew.