Österreich und Frankreich: Es brennt der Hut

Wien ist nicht Paris. Innsbruck ist nicht Limoges, obwohl die beiden Städte fast gleich viele Einwohner zählen. Im Gegensatz zum Rathaus der französischen Stadt am Fluss Vienne steht jenes in der Stadt am Inn noch in voller Pracht. Das Rathaus von Limoges wurde durch einen Brand, den Randalierer im Zuge der eskalierenden französischen Protestwelle gelegt hatten, zerstört. Zerstört wie vieles – von Läden bis zu Häusern.