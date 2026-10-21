Wahlkampfbombe heizt Israel auf

Die Haredim sind im wahrsten Sinne zu einer Glaubensfrage geworden. Bei der Staatsgründung waren sie eine Minderheit von drei bis vier Prozent, der man ihr Eigenleben zugestand. Heute sind sie dank ihres Geburtenreichtums 13 bis 15 Prozent. Ihr religiöses Oberhaupt argumentiert, dass die Talmudstudenten auch eine Armee sind: die „Armee Gottes“.