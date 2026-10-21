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Sind „Inzest-Kinder“

Dylan Sprouse enthüllt irres Familien-Geheimnis

Society International
21.10.2026 14:51
Porträt von krone.at
Von krone.at

Was als harmlose Ahnenforschung begann, endete für Dylan Sprouse mit der Enthüllung eines jahrhundertealten Familiengeheimnisses! Der Ex-Disney-Star entdeckte, dass die Familien seiner Eltern verwandt waren! 

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Eigentlich wollte Dylan Sprouse nur mehr über seine eigene und die Herkunft seines Zwillingsbruders Cole erfahren. Mit dem Genealogie-Dienst Ancestry startete der frühere „Hotel Zack & Cody“-Star deshalb eine Suche nach Verwandten und Vorfahren. Was er dabei entdeckte, schockierte ihn.

Familienlinien kreuzten sich schon vor Generationen
„Ich habe seltsamerweise viele Familienmitglieder gefunden, die ich nie zuvor getroffen hatte, weil die Familie meines Vaters ziemlich zersplittert ist. Ich habe angefangen, mit ihnen zu reden, zu vergleichen und die Unterschiede herauszuarbeiten“, erzählte Dylan im „Wildmen Podcast“.

Cole Sprouse und Dylan Sprouse wurden mit der Disney-Serie „Hotel Zack & Cody“ bekannt.
Cole Sprouse und Dylan Sprouse wurden mit der Disney-Serie „Hotel Zack & Cody“ bekannt.(Bild: APA/Leon Bennett/Getty Images/AFP)

Je tiefer er grub, desto erstaunlicher wurden die Erkenntnisse. Beide Seiten seiner Familie seien bereits während des kalifornischen Goldrausches in derselben Region ansässig gewesen. Ein Teil der Familie habe Gold gefunden und daraufhin Angehörige aus North Carolina nach Kalifornien geholt. Zu einem anderen Teil der Familie gab es aber offenbar keinen Kontakt, bis Ende des 19. Jahrhunderts durch eine Hochzeit wieder eine Verbindung geschaffen wurde.

Danach verloren sich die Linien aber wieder aus den Augen, bevor sie Jahrzehnte später durch die Hochzeit seiner Mutter und seines Vater wieder zusammengeführt wurden.

Bei weiteren Recherchen stieß der Schauspieler auf ein weiteres verblüffendes Detail, das er sofort seinem Zwillingsbruder mitgeteilt habe: „Ich rief Cole an, zeigte ihm ein Foto und sagte: ,Alter, ich habe gerade etwas total Verrücktes herausgefunden‘“, berichtete Dylan. Der Grund für seine Aufregung: „Ich fing an, misstrauisch zu werden“, nachdem er entdeckt hatte, dass „die Onkel unseres Vaters eineiige Zwillinge waren“.

Dylan Sprouse bei der Victoria‘s Secret Show 2026: Kurz darauf enthüllte er sein ...
Dylan Sprouse bei der Victoria‘s Secret Show 2026: Kurz darauf enthüllte er sein Familiengeheimnis.(Bild: EPA/CHRIS TORRES)

„Ich dachte immer, eineiige Zwillinge oder Zwillinge im Allgemeinen kämen nur von der Seite meiner Mutter. Wir hatten sieben Zwillingspaare in vier Generationen“, so Dylan, „weil es dieselbe Familie ist!“ Die einzige Erklärung für ihn, die aber eher als Scherz zu verstehen ist: „Cole und ich sind Kinder aus Inzest.“

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Cole wollte davon offenbar nichts wissen
Sein Zwillingsbruder Cole Sprouse reagierte auf die Enthüllung übrigens mit wenig Interesse. Als Dylan ihm die „verdammt verrückten“ Neuigkeiten präsentierte, soll der ehemalige „Riverdale“-Star kurzerhand aufgelegt haben.

Dylan Sprouse mit Ehefrau Barbara Palvin bei den Filmfestspielen in Cannes.
Dylan Sprouse mit Ehefrau Barbara Palvin bei den Filmfestspielen in Cannes.(Bild: AFP/VALERY HACHE)

Dylan Sprouse und seine Frau Barbara Palvin wurden Ende September selbst erstmals Eltern. Sie bekamen ein kleines Mädchen. Palvin sorgte für Schlagzeilen, weil sie nur sechs Wochen nach der Geburt des Kindes für die Victoria‘s Secret Fashionshow schon wieder am Laufsteg stand. Das Paar hat 2023 in Ungarn geheiratet.

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