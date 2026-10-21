Dylan Sprouse enthüllt irres Familien-Geheimnis

Je tiefer er grub, desto erstaunlicher wurden die Erkenntnisse. Beide Seiten seiner Familie seien bereits während des kalifornischen Goldrausches in derselben Region ansässig gewesen. Ein Teil der Familie habe Gold gefunden und daraufhin Angehörige aus North Carolina nach Kalifornien geholt. Zu einem anderen Teil der Familie gab es aber offenbar keinen Kontakt, bis Ende des 19. Jahrhunderts durch eine Hochzeit wieder eine Verbindung geschaffen wurde.