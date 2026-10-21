Hollywood macht aus „The Rock“ einen Greis!

Darum geht es in „Lizard Music“

Der Film soll im nächsten Jahr zu Weihnachten in die Kinos kommen. Im Mittelpunkt steht ein kleiner einsamer Bub, der sich mit dem „Chicken Man“ (Dwayne Johnson) anfreundet, der ein 85 Jahre altes Huhn namens Claudia bei sich hat. Die offizielle Inhaltsangabe verspricht eine Geschichte voller Geheimnisse und Magie: „Ihre Suche nach Antworten offenbart verborgene Welten und eine ungewöhnliche, aber zauberhafte Freundschaft.“