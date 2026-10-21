Hollywood macht aus „The Rock“ einen Greis!

Den Hollywood-Haudegen Dwayne Johnson (54) hat man so wohl noch nie gesehen! Mit Falten, weißem Stoppelbart und Schlapphut am Kopf wirkt der Superstar plötzlich wie ein Greis! Hollywood hat den Schauspieler für einen Weihnachtsfilm um Jahrzehnte altern lassen!
Am Dienstag wurde Johnson am Set seines neuen Films „Lizard Music“ auf Coney Island im New Yorker Stadtteil Brooklyn fotografiert. Mit weißem Bart sieht der frühere Wrestling-Star wie ein älterer Herr aus. Nur sein markantes, kantiges Kinn und seine beeindruckende Körpergröße lassen erahnen, wer sich unter der Maskerade verbirgt.
Pizza, Hut und ein grüner Plüsch-Echse
Auch die restliche Verwandlung hat es in sich. Johnson trägt ein blaues Hemd mit Krawatte, darüber einen beigefarbenen Mantel, dazu einen passenden Schlapphut und Turnschuhe. Von seinem gewohnten Action-Look ist nichts mehr übrig.
An seiner Seite: Kinderdarsteller Theo Clark Leber. Beide halten jeweils ein Stück Käsepizza in der Hand. Der junge Schauspieler hat außerdem eine große grüne Plüsch-Echse dabei. Ein skurriler Anblick, der bereits erahnen lässt, dass „Lizard Music“ keine gewöhnliche Hollywood-Produktion wird.
Darum geht es in „Lizard Music“
Der Film soll im nächsten Jahr zu Weihnachten in die Kinos kommen. Im Mittelpunkt steht ein kleiner einsamer Bub, der sich mit dem „Chicken Man“ (Dwayne Johnson) anfreundet, der ein 85 Jahre altes Huhn namens Claudia bei sich hat. Die offizielle Inhaltsangabe verspricht eine Geschichte voller Geheimnisse und Magie: „Ihre Suche nach Antworten offenbart verborgene Welten und eine ungewöhnliche, aber zauberhafte Freundschaft.“
Neben Johnson gehören auch Rachel McAdams, Colman Domingo, Alicia Silverstone, Tim Heidecker, Regina Hall und Jeff Goldblum zur Besetzung. Regie führt Benny Safdie.
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