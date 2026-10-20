Fehldiagnose! Christina Applegate hat gar keine MS

Lebt seit Jahren mit Diagnose

Christina Applegate machte ihre MS-Diagnose im August 2021 öffentlich bekannt – mitten in den Dreharbeiten zur finalen Staffel der Netflix-Erfolgsserie „Dead to Me“. Seitdem gilt sie als eine der engagiertesten Stimmen für MS-Betroffene weltweit. Die Diagnose erhielt die Schauspielerin einige Jahre, nachdem sie sich nach einer Brustkrebsdiagnose beide Brüste hatte entfernen lassen.