Verspielt Droß seine letzte Chance auf ein Hotel?

Durch einen negativen Gemeinderatsbeschluss droht ein großes Hotelprojekt im niederösterreichischen Droß zu scheitern. Damit geht wohl auch die einzigartige Möglichkeit verloren, dem Ort wieder Leben einzuhauchen.
„Natürlich würde ein touristischer Betrieb dieser Größe der Region guttun, wenn er wirtschaftlich positiv geführt wird.“ Lengenfelds Bürgermeister Wolfgang Ettenauer bläst in dasselbe Horn wie sein Amtskollege in Gföhl, Franz Holzer: „Für die Region Kampseen kann ich mir gut vorstellen, dass die Besucher die angebotenen Ausflugsziele, vor allem Rad- und Wanderwege, gut nutzen würden und somit zu einer Belebung der Region beitragen.“ Große Auswirkungen auf ihre eigenen Gemeinden sehen die beiden aber nicht.
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