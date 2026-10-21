Mailand: Fluch oder Segen für die Eishockey-Liga?

Premiere! Eishockey-Meister 99ers trifft am Mittwoch (18.30 Uhr) in Graz nach fast drei Jahrzehnten erstmals auf den Liga-Neuling HC Milano. Sportchef Philipp Pinter und Geschäftsführer Bernd Vollmann geben Einblick, was die Fans erwartet.
In den Neunziger-Jahren waren die Milano Devils unter der Ägide von Italiens späterem Ministerpräsident Silvio Berlusconi in der Alpenliga eine echte Macht, auch Liga-Champion. Die Millionentruppe aus Italiens Modemetropole war bis 1996/97 auch etliche Male in Liebenau zu Gast bei Kartnigs EC Graz. Diese Zeiten sind vorbei – aber gestützt durch den Hype um die letzten Olympischen Spiele will man Eishockey in Mailand wieder salonfähig machen und hat daher den Einstieg in die ICEHL mit aller Macht betrieben.
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