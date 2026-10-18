Vor dem Gunkl-Prozess: „Ich war so ein Kind!“

Ein Wohnblock mit 30 Stiegen und Blick auf die Neue Donau: Wir treffen Maria K. in der Wohnung ihrer Freundin. Im Dorf, in dem sie lebt, kennt außer ihrem heutigen Ehemann fast niemand ihre Geschichte. Maria ist ihr zweiter Vorname, mit K beginnt ihr Mädchenname. Ihre langen Haare hat die heute 70-jährige ehemalige Beamtin zu einem Zopf geflechtet, über dem schwarzen T-Shirt trägt sie eine Kette mit einem Bergkristall. „Er gibt mir Kraft“, sagt sie und lässt den Stein durch ihre Finger gleiten.