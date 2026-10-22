Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Letztes Halloween

Der Spuk hat ein Ende: Das Horrorhaus sperrt zu

Niederösterreich
22.10.2026 05:00
Sabine und Sebastian Geyer öffnen heuer zum letzten Mal ihr aufwendig dekoriertes Horrorhaus in ...
Sabine und Sebastian Geyer öffnen heuer zum letzten Mal ihr aufwendig dekoriertes Horrorhaus in Traiskirchen.(Bild: Krone-Collage/privat)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Mehr als 6000 Gäste kamen zuletzt zur Gruselwelt der Familie Geyer in Traiskirchen (Niederösterreich). Nun ist der Ansturm zu groß für die Wohnsiedlung geworden. Nach 14 Jahren öffnet das beliebte Horrorhaus heuer zum letzten Mal – am 31. Oktober ist endgültig Schluss.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Böse Clowns und Untote lehren die Besucher das Fürchten. Doch der Ansturm ist mittlerweile selbst ihren „Schöpfern“ zu viel geworden. Sabine und Sebastian Geyer ziehen deshalb einen Schlussstrich unter ihr „Halloween Horror House“ in Traiskirchen im Bezirk Baden.

Allein an drei Veranstaltungstagen im Vorjahr kamen mehr als 6000 Gäste. Besucher nahmen lange Wartezeiten in Kauf, um die aufwendig gestaltete Gruselwelt zu erleben. Die Straße wurde eigens gesperrt, Süßigkeiten kaufte die Familie kiloweise.

In all den Jahren wuchs die Deko im Horrorhaus beachtlich an.
In all den Jahren wuchs die Deko im Horrorhaus beachtlich an.(Bild: privat)
(Bild: privat)
(Bild: privat)
(Bild: privat)
(Bild: privat)

Mit drei Gräbern und einer Nebelmaschine begonnen
Begonnen hatte der Spuk im Garten vor 14 Jahren mit drei künstlichen Gräbern und einer Nebelmaschine. Die Begeisterung der Kinder spornte die Gastgeber an, ihre Dekoration Jahr für Jahr auszubauen.

Bewegliche Figuren, Videoprojektionen sowie Licht- und Geräuscheffekte kamen hinzu. Selbst gebaute Kulissen, ein Gruselgang und eine eigene Halloween-Bar machten das Grundstück zum Publikumsmagneten. Schon vor Jahren hatte die Dekoration so viel wie ein Kleinwagen gekostet. Zugleich sammelte die Familie Spenden für „Licht ins Dunkel“.

Mehr als 350 Arbeitsstunden pro Jahr
Hinter dem Vergnügen steckt enormer Aufwand: Weit über 350 Stunden investiert die Familie jährlich in Vorbereitung, Aufbau, Durchführung und Abbau – ehrenamtlich und neben Beruf und Alltag.

Lesen Sie auch:
Alexander Hirczy hat sein Haus in Rax in ein Gruselparadies verwandelt. Manche Monster sind ...
Im Halloween-Fieber
Ein Burgenländer erweckt Riesenmonster zum Leben
21.10.2026

Die Freude der Kinder sei immer wieder der Antrieb zum Weitermachen gewesen, erzählt Sabine Geyer. Doch inzwischen seien die Grenzen erreicht: „Die Veranstaltungen wurden nun allerdings einfach zu groß für eine Wohnsiedlung.“

Fünf Tage für den letzten Gruselbesuch
Zum Abschied wird die Gruselwelt noch einmal an fünf Tagen geöffnet. „Wir gehen in die finale Halloween-Woche mit einem weinenden und einem lachenden Auge“, sagt Sebastian Geyer.

Am 31. Oktober öffnet das Horrorhaus zum letzten Mal. Danach schließen die Tore endgültig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
22.10.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Züge kollidierten in Bahnhof, Autos in Flammen
110.578 mal gelesen
Großeinsatz im Verschubbahnhof Kledering: Nach der Kollision mehrerer Güterwaggons brach ein ...
Niederösterreich
Ukraine-Pensionen: Hohe Rückzahlungen gefordert
97.325 mal gelesen
Krone Plus Logo
Streit um ukrainische Pensionen: Hunderte Flüchtlinge sollen Einkünfte aus ihrer Heimat nicht ...
Ski Nordisch
„So viel erreicht“: Kraft gibt Trennung bekannt
94.790 mal gelesen
Stefan Kraft wechselt den Ausrüster.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1356 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
888 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Kolumnen
Der Koalition fehlen Idee, Rezept und Kraft
833 mal kommentiert
Meinl-Reisinger, Stocker, Babler (links) müssen liefern – kann Marterbauer (ganz links) helfen?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf