Der Spuk hat ein Ende: Das Horrorhaus sperrt zu

Mehr als 6000 Gäste kamen zuletzt zur Gruselwelt der Familie Geyer in Traiskirchen (Niederösterreich). Nun ist der Ansturm zu groß für die Wohnsiedlung geworden. Nach 14 Jahren öffnet das beliebte Horrorhaus heuer zum letzten Mal – am 31. Oktober ist endgültig Schluss.