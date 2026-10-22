Schlampige Montage führt immer öfter zu PV-Bränden

Eine dichte schwarze Rauchsäule über dem Grazer Stadtgebiet sorgte vor einem Monat für Aufsehen. Am Dach eines Mehrparteienhauses war ein Feuer ausgebrochen – wie sich herausstellen sollte, durch einen Defekt an einer Photovoltaik-Anlage. Zwei Tage später kam es am Dach einer Logistikhalle in Kalsdorf zu einem ähnlichen Einsatz. In beiden Fällen hatte die Feuerwehr den Brand rasch im Griff, es kam niemand zu Schaden.