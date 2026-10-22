Obsorgestreit: Neues OGH-Urteil lässt Väter hoffen

In der Aktionswoche haben Richter gewarnt, dass es vor allem im Familienrecht wegen der Überlastung zu Einschnitten kommen und Verfahren immer längere dauern könnten – als ob das nicht schon längst passiert, wie ein Verfahren aus Klagenfurt aufzeigt. Denn dieses läuft insgesamt seit sieben Jahren! Und ein Ende ist noch immer nicht in Sicht.