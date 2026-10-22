Bedrohen die Illwerke den freien Wettbewerb?

Aus privat wird öffentlich

Neu ist die Kritik der Pinken nicht. Bereits im Jahr 2021, als die Illwerke bei DOMA eingestiegen sind, haben sie die ihrer Meinung nach fragwürdige Doppelrolle des Landesunternehmens als Netzbetreiber und Mitbewerber thematisiert. „Aus einem Stromerzeuger ist ein Energiekonglomerat geworden, das überall mitmischt. Wer als privater Betrieb damit rechnen muss, dass der Landeskonzern jederzeit ins eigene Geschäftsfeld drängt, stellt keine zusätzlichen Fachkräfte ein und wagt den nächsten Ausbauschritt nicht. Das schadet dem Wirtschaftsstandort“, sieht Gamon die damaligen Befürchtungen bestätigt. Eine Übernahme schaffe zudem weder zusätzliche Arbeitsplätze noch eine einzige zusätzliche PV-Anlage, sie verschiebe nur bestehende Kapazitäten vom privaten in den öffentlichen Bereich.