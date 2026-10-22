SPÖ sieht guten Ruf der Ländle-Öffis in Gefahr

Offene Fragen zu Emissionshandel, Werbung und Tarifsystem

Mit ihrer Anfrage will die SPÖ daher nun von Landesstatthalter Bitschi wissen, ob und welche Änderungen am Tarifsystem konkret geplant sind und wie der aktuelle Stand bei dem für Herbst angekündigten „VMOBIL Forum“ ist. Ebenfalls soll geklärt werden, welche Einnahmen sich das Land vom Einstieg in den Emissionshandel und der Werbung auf den Bussen erwartet und was mit den dadurch eingesparten bzw. lukrierten Geldmitteln passiert. „Es liegt noch vieles im Unklaren, was die zukünftige Ausrichtung der Öffis in Vorarlberg betrifft. Die Menschen in Vorarlberg haben ein Recht darauf zu erfahren, wie es mit Bus und Bahn weitergeht. Denn am Ende des Tages sind sie es, die es dann wieder ausbaden müssen“, betont Leiter.