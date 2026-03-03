Illwerke vkw hält Strom- und Gaspreise stabil

Eine Preisgarantie biete trotz der aktuellen weltpolitischen Ereignisse zusätzliche Stabilität, hieß es seitens des Unternehmens. Der Verbrauchspreis im Tarif Strom „TagNacht“ wie im Einfachtarif rund um die Uhr betrage ab 1. April 9,9 Cent je Kilowattstunde netto nach Rabatt. Im neuen Tarif „Strom Duo“ gilt grundsätzlich ein Verbrauchspreis von 9,4 Cent. Zwischen 1. April bis 30. September, von 10 bis 16 Uhr, profitierten die Kunden im neuen Tarif zusätzlich von vergünstigten Netztarifen und von einem reduzierten Energiepreis von 8,4 Cent netto nach Sonderrabatten. Das neue Stromprodukt wird ab Mitte März bestellbar sein, Ende März ergeht an alle betroffenen Kunden eine schriftliche Information.