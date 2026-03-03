Illwerke vkw hält Strom- und Gaspreise stabil

Die Auswirkungen des kriegerischen Konflikts im Nahen Osten auf die Energiepreise sind noch nicht absehbar, der Vorarlberger Energielieferant Illwerke vkw jedenfalls will trotz neuer Tarife ab April die Preise stabil halten.
Der Vorarlberger Landesenergieversorger illwerke vkw hält die Energiepreise bei Strom und Erdgas per 1. April stabil. Mit einem neuen Stromprodukt soll für Haushalte mit einem durchschnittlichen Verbrauch eine Ersparnis von 15 Euro im Jahr resultieren. Die Energiepreise beim Erdgasprodukt „Standard“ sinken leicht auf 5,2 Cent je Kilowattstunde. Die Strompreise werden bis 31. März 2027 garantiert.
Eine Preisgarantie biete trotz der aktuellen weltpolitischen Ereignisse zusätzliche Stabilität, hieß es seitens des Unternehmens. Der Verbrauchspreis im Tarif Strom „TagNacht“ wie im Einfachtarif rund um die Uhr betrage ab 1. April 9,9 Cent je Kilowattstunde netto nach Rabatt. Im neuen Tarif „Strom Duo“ gilt grundsätzlich ein Verbrauchspreis von 9,4 Cent. Zwischen 1. April bis 30. September, von 10 bis 16 Uhr, profitierten die Kunden im neuen Tarif zusätzlich von vergünstigten Netztarifen und von einem reduzierten Energiepreis von 8,4 Cent netto nach Sonderrabatten. Das neue Stromprodukt wird ab Mitte März bestellbar sein, Ende März ergeht an alle betroffenen Kunden eine schriftliche Information.
Versorgung mit Erdgas gesichert
In Sachen Erdgas hielt Vorstandsvorsitzender Christof Germann fest, dass die Versorgung über den Winter gesichert sei. „Unser Erdgasspeicher ist aktuell noch zu 55 Prozent gefüllt“, sagte er. Für Gaskunden, deren aktuelle Preisgarantie Ende März ausläuft, gilt die neue Garantie ebenfalls ein Jahr. Gaskunden, die eine Preisgarantie bis 30. September 2026 haben, bekommen zeitgerecht ein neues Angebot zugesandt.
