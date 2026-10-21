Land will nicht mehr für anonyme Geburten zahlen

Auer sieht Angriff auf Frauen und deren Gesundheit

Scharfe Kritik an den Plänen des Landes übt auch die SPÖ-Landtagsabgeordnete und Gesundheitssprecherin Manuela Auer: „Die SPÖ stand der Neuausrichtung der Patientenanwaltschaft von Anfang an kritisch gegenüber. Jetzt zeigt sich, dass unsere Sorge berechtigt war.“ Auer ortet nach der Schließung der Geburtenstationen in Bludenz und Dornbirn einen „weiterer Angriff auf die Gesundheitsversorgung der Frauen in Vorarlberg“. Mit einer Anfrage an Landesrätin Rüscher will die SPÖ nun in Erfahrung bringen, auf wessen Initiative hin die Streichung der bisherigen Finanzierung für anonyme Geburten erfolgt ist und welche konkreten Einsparungen sich die schwarz-blaue Landesregierung dadurch erwartet. Dass es überhaupt etwas einzusparen gibt, bezweifelt Auer: „Anonyme Geburten kommen in Vorarlberg nur in Einzelfällen vor. In den vergangenen Jahren waren es maximal zwei pro Jahr. Das Sparpotenzial liegt damit praktisch bei null. Warum ÖVP und FPÖ gerade hier den Rotstift ansetzen, ist darum nicht nachvollziehbar und aus unserer Sicht auch nicht sinnvoll.“