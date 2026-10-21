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Vorarlberger Pizzeria schlittert in die Pleite

Vorarlberg
21.10.2026 15:45
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Über der Pizzeria „Da Vinci“ in Feldkirch kreist der Pleitegeier. Das Unternehmen steht mit 17.000 Euro in der Kreide. Unklar ist, ob der Betrieb weitergeführt werden kann.   

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Der Gastronomiebetrieb „Da Vinci“ in Feldkirch ist pleite, das Konkursverfahren wurde auf öffentlich-rechtlichen Gläubigerantrag bereits eröffnet. Ob und wie viele Mitarbeiter von der Finanz-Misere betroffen sind, konnte noch nicht erhoben werden. 

Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt derzeit 17.000 Euro. Zum Masseverwalter wurde Rechtsanwalt Günter Flatz in Feldkirch bestellt. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung findet am 11. Jänner 2027 am Landesgericht Feldkirch statt. Gläubiger können ihre Forderungen noch bis 28. Dezember über den KSV1870 anmelden. 

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