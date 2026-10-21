Vorarlberger Pizzeria schlittert in die Pleite

Zweifach insolvente GmbH

Der Schuldner war Geschäftsführer der zweifach insolventen DURA GmbH, welche zuvor die Pizzeria betrieben hatte. Dieses Insolvenzverfahren wurde zuletzt mangels Vermögens aufgehoben. Dem KSV1870 liegen noch keine Informationen vor, warum die Pizzeria nun solche finanziellen Probleme hat.