Vorarlberger Pizzeria schlittert in die Pleite

Über der Pizzeria „Da Vinci“ in Feldkirch kreist der Pleitegeier. Das Unternehmen steht mit 17.000 Euro in der Kreide. Unklar ist, ob der Betrieb weitergeführt werden kann.
Der Gastronomiebetrieb „Da Vinci“ in Feldkirch ist pleite, das Konkursverfahren wurde auf öffentlich-rechtlichen Gläubigerantrag bereits eröffnet. Ob und wie viele Mitarbeiter von der Finanz-Misere betroffen sind, konnte noch nicht erhoben werden.
Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt derzeit 17.000 Euro. Zum Masseverwalter wurde Rechtsanwalt Günter Flatz in Feldkirch bestellt. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung findet am 11. Jänner 2027 am Landesgericht Feldkirch statt. Gläubiger können ihre Forderungen noch bis 28. Dezember über den KSV1870 anmelden.
Zweifach insolvente GmbH
Der Schuldner war Geschäftsführer der zweifach insolventen DURA GmbH, welche zuvor die Pizzeria betrieben hatte. Dieses Insolvenzverfahren wurde zuletzt mangels Vermögens aufgehoben. Dem KSV1870 liegen noch keine Informationen vor, warum die Pizzeria nun solche finanziellen Probleme hat.
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