Mit dem Klimaticket ganzes Monatsgehalt sparen

„Das Klimaticket ist in den Bundesländern und österreichweit ein Erfolg. Es hat für viele das Fahren mit den Öffis einfacher und günstiger gemacht. Jetzt ist es wichtig, dass die Klimatickets weiterhin preislich attraktiv bleiben und das öffentliche Verkehrsangebot in Österreich weiter ausgebaut und verbessert wird“, meint Schenk zum fünften „Geburtstag“ des Klimatickets. Beim diesjährigen VCÖ-Bahntest gaben 61 Prozent der Fahrgäste an, in den vergangenen zwölf Monaten auf einzelnen Strecken vom Auto auf die Bahn umgestiegen zu sein. Der Erwerb eines Klimatickets wurde am häufigsten, nämlich von 70 Prozent, als sehr wichtiger Grund für den Umstieg vom Auto auf die Bahn genannt.