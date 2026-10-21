Mit dem Klimaticket ganzes Monatsgehalt sparen

Das Klimaticket feiert heuer seinen 5. Geburtstag und wird in Vorarlberg bereits rege genutzt. Dennoch hofft die Mobilitätsorganisation VCÖ (Verkehrsclub Österreich), dass noch mehr Menschen umsteigen – sie könnten sich viel Geld sparen.
In Vorarlberg hat bereits jeder dritte Haushalt zumindest eine Jahreskarte für den Öffentlichen Verkehr. Gerade dort, wo es gute Verbindungen gibt, können sich Pendlerinnen und Pendler mit dem Klimaticket viel Geld sparen, rechnet der VCÖ vor:
So betragen die Spritkosten auf der Strecke Bludenz – Dornbirn bei 220 Arbeitstagen durchschnittlich rund 2700 Euro und sind damit fast siebenmal so hoch wie die Kosten für das Klimaticket Vorarlberg. „Die Ersparnis von rund 2300 Euro entspricht einem zusätzlichen Monatsgehalt“, verdeutlicht VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Auf der Strecke Rankweil – Bregenz können sich Pendlerinnen und Pendler mit dem Klimaticket Vorarlberg rund 1600 Euro pro Jahr ersparen, auf der Strecke Bludenz – Hohenems rund 1950 Euro und auf der Strecke Feldkirch - Dornbirn rund 1150 Euro.
„Das Klimaticket ist in den Bundesländern und österreichweit ein Erfolg. Es hat für viele das Fahren mit den Öffis einfacher und günstiger gemacht. Jetzt ist es wichtig, dass die Klimatickets weiterhin preislich attraktiv bleiben und das öffentliche Verkehrsangebot in Österreich weiter ausgebaut und verbessert wird“, meint Schenk zum fünften „Geburtstag“ des Klimatickets. Beim diesjährigen VCÖ-Bahntest gaben 61 Prozent der Fahrgäste an, in den vergangenen zwölf Monaten auf einzelnen Strecken vom Auto auf die Bahn umgestiegen zu sein. Der Erwerb eines Klimatickets wurde am häufigsten, nämlich von 70 Prozent, als sehr wichtiger Grund für den Umstieg vom Auto auf die Bahn genannt.
Österreichweit haben bereits 40 Prozent der Haushalte eine Jahreskarte für den Öffentlichen Verkehr. Spitzenreiter ist die Bundeshauptstadt Wien mit 75 Prozent. Außerhalb Wiens liegen die westlichen Bundesländer an der Spitze. In Tirol und Salzburg haben jeweils 36 Prozent der Haushalte zumindest eine Jahreskarte für den Öffentlichen Verkehr, in Vorarlberg sind es 33 Prozent.
Verschiedene Optionen
Das Klimaticket Vorarlberg kostet 396 Euro pro Jahr, wenn man den Rabatt von 52 Euro einlöst. Alternativ kann man in Vorarlberg das Klimaticket um 448 Euro kaufen und dafür einen Gutschein im Wert von 90 Euro für Carsharing oder eine Radbox erhalten.
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