Rondo prüft Abwärmenutzung bei Kraftwerk

Die Pläne für das neue Reststoff-Kraftwerk des Vorarlberger Unternehmens in Frastanz wurden in den vergangenen Monaten mitunter hitzig in der Öffentlichkeit diskutiert. Wie berichtet, will Rondo Ganahl mit einer neuen Kraft-Wärme-Kopplungsanlage seinen Erdgasbedarf drosseln – und zwar um drastische 90 Prozent. Diese Reduktion ist nicht zu unterschätzen, denn immerhin macht der Erdgasverbrauch von Rondo Ganahl sieben Prozent des gesamten Gasverbrauchs Vorarlbergs aus. Als Brennstoffe sind Reststoffe aus der eigenen Papierproduktion sowie „unbedenkliche, gewerbliche Reststoffe von Unternehmen aus Vorarlberg“ vorgesehen, wie es von Rondo Ganahl heißt.