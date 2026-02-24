Künftig steht eine Frau an der Spitze der Illwerke

Nachdem der bisherige Vorstandsvorsitzende Christof Germann angekündigt hatte, nach über 20 Jahren Zugehörigkeit sein Mandat zurückzulegen, startete der Aufsichtsrat der Illwerke-VKW umgehend den Ausschreibungsprozess für die Nachfolge. Dieser ist nun abgeschlossen: „In den Hearings konnte sich die deutsche Managerin Anna Jasper-Martens aufgrund ihrer breiten Erfahrung in der Energiewirtschaft und ihrer sozialen Kompetenz klar gegen die restlichen elf Bewerber durchsetzen. Wir sind davon überzeugt, dass Frau Jasper-Martens das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft führen wird“, so der Aufsichtsratsvorsitzende Ludwig Summer. Die Bestellung erfolgte einstimmig, Anna Jasper-Martens wird ihr Amt am 1. Dezember 2026 antreten und die Ressorts von Christof Germann – Finanzen und Controlling, Personal, Recht, Unternehmensentwicklung und Kommunikationsmanagement – übernehmen.