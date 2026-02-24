Künftig steht eine Frau an der Spitze der Illwerke

Die Deutsche Anna Jasper-Martens wurde am Dienstag zur neuen Vorstandsvorsitzenden des Vorarlberger Illwerke-VKW bestellt. Sie ist damit die erste Frau an der Spitze des Landesenergieversorgers.
Nachdem der bisherige Vorstandsvorsitzende Christof Germann angekündigt hatte, nach über 20 Jahren Zugehörigkeit sein Mandat zurückzulegen, startete der Aufsichtsrat der Illwerke-VKW umgehend den Ausschreibungsprozess für die Nachfolge. Dieser ist nun abgeschlossen: „In den Hearings konnte sich die deutsche Managerin Anna Jasper-Martens aufgrund ihrer breiten Erfahrung in der Energiewirtschaft und ihrer sozialen Kompetenz klar gegen die restlichen elf Bewerber durchsetzen. Wir sind davon überzeugt, dass Frau Jasper-Martens das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft führen wird“, so der Aufsichtsratsvorsitzende Ludwig Summer. Die Bestellung erfolgte einstimmig, Anna Jasper-Martens wird ihr Amt am 1. Dezember 2026 antreten und die Ressorts von Christof Germann – Finanzen und Controlling, Personal, Recht, Unternehmensentwicklung und Kommunikationsmanagement – übernehmen.
Breite Expertise
Die Juristin Anna Jasper-Martens ist 53 Jahre alt, verheiratet und Mutter von drei erwachsenen Kindern. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Passau und Berlin startete sie ihre berufliche Laufbahn in der Energiewirtschaft und nahm seit Beginn der Liberalisierung des Strommarktes verschiedene Managementfunktionen bei großen europäischen Energieversorgern in den Bereichen Wärme, Stromvertrieb, Erneuerbare und Batterien wahr.
