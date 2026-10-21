Unklarer Polizeieinsatz in Bregenz

Viele offene Fragen

Fest steht, dass am Mittwochvormittag mehrere Streifen mit Blaulicht in der Stadt im Einsatz standen. Über dem Bereich Casino/Bahnhof kreiste zudem der Polizeihubschrauber „Libelle“. Ob der Zwischenfall auch mit einem weiteren, zeitnahen Einsatz in Dornbirn in Zusammenhang steht, ist ebenfalls noch unklar.