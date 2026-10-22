Schwarz und Lau: Große Liebeserklärung an Wien

Frederick Lau: „Mein Herz geht jedes Mal auf“

Bei Frederick Lau braucht es ohnehin keine lange Anlaufzeit, bis das Wien-Gefühl wieder da ist: „Ich habe ganz viele Freunde hier und habe schon viel hier gearbeitet. Mein Herz geht jedes Mal auf, wenn ich da bin.“ Neben Berlin und Köln zählt Wien zu den Lieblinsstädten des „Crooks“-Stars. Wobei seine Österreich-Affinität auch über die Stadtgrenzen hinausgeht: „Ich war gerade in Kärnten und war sehr gerne dort. Ihr habt ein super Land.“