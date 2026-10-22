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Schwarz und Lau: Große Liebeserklärung an Wien

Stars & Society
22.10.2026 05:00
Jessica Schwarz und Frederick Lau kamen aus dem Schwärmen über Wien kaum noch heraus.
Jessica Schwarz und Frederick Lau kamen aus dem Schwärmen über Wien kaum noch heraus.(Bild: Krone KREATIV/Starpix /A. Tuma)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Auf der Leinwand geht es nach Mallorca, privat zieht es sie nach Österreich: Jessica Schwarz und Frederick Lau schwärmten bei der Wiener Premiere von „Der perfekte Urlaub“ von vertrauten Menschen, alten Lieblingsplätzen und einem Land, das es ihnen angetan hat. 

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Für „Der perfekte Urlaub“ geht es auf der Leinwand nach Mallorca. Abseits der Kamera darf es für die Schauspieler Jessica Schwarz und Frederick Lau aber gerne auch Wien sein. Bei der Premiere des Kinofilms im Donauzentrum gerieten die beiden jedenfalls ordentlich ins Schwärmen – und verrieten der „Krone“, warum sich die Reise nach Österreich für sie immer auch ein bisschen nach Heimkommen anfühlt.

Jessica Schwarz auf den Spuren ihrer Wiener Jahre
Schwarz hat hier schließlich fast zehn Jahre verbracht. Der Liebe zum österreichischen Kameramann Markus Selikovsky wegen war die 49-Jährige nach Wien gezogen, 2019 ging es zurück nach Berlin – mittlerweile lebt sie in Portugal. Geblieben sind Menschen, die ihr am Herzen liegen, denn ihr Ex-Freund brachte zwei Töchter in die Beziehung. Diese jubelten ihr auch bei der Premiere zu: „Meine Ziehkinder sind hier. Die habe ich schon begrüßt.“

Für Mittwoch waren noch weitere gemeinsame Unternehmungen geplant. Auch ein Streifzug durchs alte Grätzel stand auf ihrer Wunschliste: „Ich habe im zweiten Bezirk gewohnt und ich muss nach sieben Jahren jetzt ein bisschen etwas aufholen.“

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Frederick Lau: „Mein Herz geht jedes Mal auf“
Bei Frederick Lau braucht es ohnehin keine lange Anlaufzeit, bis das Wien-Gefühl wieder da ist: „Ich habe ganz viele Freunde hier und habe schon viel hier gearbeitet. Mein Herz geht jedes Mal auf, wenn ich da bin.“ Neben Berlin und Köln zählt Wien zu den Lieblinsstädten des „Crooks“-Stars. Wobei seine Österreich-Affinität auch über die Stadtgrenzen hinausgeht: „Ich war gerade in Kärnten und war sehr gerne dort. Ihr habt ein super Land.“

Klingt, als gäbe es genug Reiseziele für den nächsten perfekten Urlaub.

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