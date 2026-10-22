Justiz-Ausbildung in Tirol: „Fordern Starttermin“

Vor rund einem Monat versprach – wie berichtet – Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) Lösungen für die angespannte Situation in der Justizanstalt Innsbruck. Die Gewerkschaft erhöht nun den Druck – vor allem in Bezug auf den Ausbildungslehrgang in Tirol. Die „Krone“ kennt alle Details.