Elyas M’Barek: „Ich mag meine Männlichkeit“

Ein gemeinsamer Urlaub mit Freunden klingt nach Sonne, langen Abenden und einer guten Zeit. Wenn allerdings jene Runde verreist, die schon in „Das perfekte Geheimnis“ beim Abendessen ihre Beziehungen beinahe zerlegt hat, sollte man die Erwartungen an die Erholung lieber herunterschrauben. Sieben Jahre später geht es für die Clique von Elyas M’Barek, Karoline Herfurth, Florian David Fitz, Wotan Wilke Möhring, Frederick Lau und Co. in „Der perfekte Urlaub“ (ab Donnerstag im Kino) nach Mallorca.