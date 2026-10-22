LIVE ab 18.45 Uhr: Sturm gegen Olympique Marseille

„Marseille ist wieder über uns zu stellen, aber in dem Stadion muss man uns erst einmal schlagen. Wir hoffen, dass wir den Rückenwind mitnehmen“, sagte Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch. „In dieser Stadt, mit der Energie und dem Erfolgserlebnis im Rücken wollen wir eine sehr mutige Leistung abrufen, alles auf eine Karte setzen und auch gegen einen größeren Gegner auf Sieg spielen.“ Man könne sehr viel aus dem Derby mitnehmen, betonte Simon Seidl, der mit drei Vorlagen gegen die „Rotjacken“ überzeugt hatte: „Wenn wir wieder mit derselben Energie auftreten, können wir das Spiel auch gewinnen.“