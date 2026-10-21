Trotz Pleite: „Baumi“ feiert Comeback mit Assist

Bei Leipzig saß Christoph Baumgartner in Madrid zunächst auf der Bank, Nicolas Seiwald war wieder einmal von Beginn an dabei. Die Sachsen hatten gegen die Mourinho-Elf durchaus ihre Chancen. Das Tor schoss kurz vor dem Pausenpfiff aber Bernardo Silva per Abstauber (44.), nachdem RB-Keeper Maarten Vandevoordt den Ball nicht bändigen konnte. Real kam dann besser aus der Kabine. Die Stars der Spanier stachen. Eine Flanke von Jude Bellingham brachte Kylian Mbappe per Kopf Richtung Tor, wo Arda Güler (52.) nur noch den Fuß hinhalten musste.