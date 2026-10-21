Trotz Pleite: „Baumi“ feiert Comeback mit Assist

Christoph Baumgartner feierte in der Champions League bei der 1:4-Pleite gegen Real Madrid sein Comeback – und lieferte nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung gleich einen Assist.
Bei Leipzig saß Christoph Baumgartner in Madrid zunächst auf der Bank, Nicolas Seiwald war wieder einmal von Beginn an dabei. Die Sachsen hatten gegen die Mourinho-Elf durchaus ihre Chancen. Das Tor schoss kurz vor dem Pausenpfiff aber Bernardo Silva per Abstauber (44.), nachdem RB-Keeper Maarten Vandevoordt den Ball nicht bändigen konnte. Real kam dann besser aus der Kabine. Die Stars der Spanier stachen. Eine Flanke von Jude Bellingham brachte Kylian Mbappe per Kopf Richtung Tor, wo Arda Güler (52.) nur noch den Fuß hinhalten musste.
Der kurz vor WM-Start verletzt ausgefallene Baumgartner kam schließlich in der 78. Minute aufs Feld. Vier Minuten später schrieb auch Mbappe (82.) an. Baumgartner durfte sich immerhin noch über den Assist bei Leipzigs Ehrentor durch Tidiam Gomis (85.) freuen. Der ehemalige RB-Stürmer Yan Diomande (87.) setzte den Schlusspunkt. „Es war ein extrem emotionaler Tag für mich – es gibt nichts schlimmeres für einen Fußballer, so lange draußen zu sein. Es war die schlimmste Phase meiner Karriere“, so Baumgartner nach dem Spiel.
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