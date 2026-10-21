TV-Mann: „Skandal! Dieser Schiri ist lächerlich“

„Das ist ein Skandal, dieser Schiedsrichter ist lächerlich!“ Mit diesen deutlichen Worten gingen die beiden Canal+-Moderatoren nach dem 2:3-Anschlusstreffer des LASK kurz vor Spielende mit dem schottischen Unparteiischen Nick Walsh ins Gericht. Bereits beim 0:1 hatte Walsh mit einem umstrittenen Elfmeterpfiff für Sporting für Aufregung gesorgt. Trotz einer leichten Berührung zeigte er auf den Punkt. Auch beim zweiten Treffer der Portugiesen blieb eine Reaktion des Referees aus, obwohl Alessandro Schöpf zuvor klar geschubst worden war.