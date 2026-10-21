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Bei LASK-Sieg in CL

TV-Mann: „Skandal! Dieser Schiri ist lächerlich“

Champions League
21.10.2026 23:49
Der schottische Schiedrichter sorgte beim LASK-Sieg für mehrere Aufreger.
Der schottische Schiedrichter sorgte beim LASK-Sieg für mehrere Aufreger.(Bild: EPA/JOSE SENA GOULAO)
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Von krone Sport

Doppelter Schiri-Ärger beim LASK! Trotz des 3:2-Sieges gegen Sporting Lissabon sorgte der schottische Unparteiische Nick Walsh gleich bei beiden Gegentoren der Linzer für hitzige Diskussionen. Die Canal+-Moderatoren Stefan Oesen und Thomas Trukesitz fanden für die Entscheidungen des Referees deutliche Worte – und ließen ihrem Ärger freien Lauf.

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„Das ist ein Skandal, dieser Schiedsrichter ist lächerlich!“ Mit diesen deutlichen Worten gingen die beiden Canal+-Moderatoren nach dem 2:3-Anschlusstreffer des LASK kurz vor Spielende mit dem schottischen Unparteiischen Nick Walsh ins Gericht. Bereits beim 0:1 hatte Walsh mit einem umstrittenen Elfmeterpfiff für Sporting für Aufregung gesorgt. Trotz einer leichten Berührung zeigte er auf den Punkt. Auch beim zweiten Treffer der Portugiesen blieb eine Reaktion des Referees aus, obwohl Alessandro Schöpf zuvor klar geschubst worden war.

„Schiri beleidigt mich persönlich“
„Dieser Schiri beleidigt mich persönlich mit seinen Entscheidungen“, tobte Oesen. Etwas diplomatischer äußerte sich LASK-Stürmer Sasa Kalajdzic im Interview mit Canal+ nach dem Spiel: „Ich will nicht sagen, dass der Schiedsrichter eine schlechte Leistung gezeigt hat, aber gut war sie auch nicht.“

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Die beiden Moderatoren fanden zum Abschluss des spektakulären Fußballabends hingegen noch einmal deutliche Worte: „Die haben zwei Tore geschossen, die beide keine sein hätten dürfen – der schottische Schiri hatte wohl etwas gegen den LASK-Sieg.“

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