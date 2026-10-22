Regen, Wind und Kälte: Jetzt wird’s ungemütlich

So geht es am Freitag weiter

Zum Start ins Wochenende sieht es wieder freundlicher aus. Der Freitag beginnt in vielen Landesteilen sonnig, in Tälern und Becken können sich allerdings Nebelfelder halten. Im Laufe des Tages ziehen von Westen neue Wolken auf. Bis zum Abend bleibt es aber vielerorts trocken. Die Temperaturen erreichen zwischen elf und 16 Grad. In der Früh wird es mit minus zwei bis plus fünf Grad stellenweise sogar frostig.