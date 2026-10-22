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Herbst im Wechsel

Regen, Wind und Kälte: Jetzt wird’s ungemütlich

Österreich
22.10.2026 05:00
Vor allem in den Morgenstunden ist immer wieder mit Regen zu rechnen.
Vor allem in den Morgenstunden ist immer wieder mit Regen zu rechnen.(Bild: dzmitry_2014 - stock.adobe.com)
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Von krone.at

Der Herbst zeigt sich am Donnerstag in Österreich zunächst von seiner ungemütlichen Seite. Regen, dichte Wolken und deutlich kühlere Temperaturen bestimmen vielerorts den Start in den Tag. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Im Laufe des Tages lässt sich zunehmend die Sonne blicken.

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Der Donnerstag startet in weiten Teilen Österreichs nass und grau. Vor allem in den Morgenstunden ist immer wieder mit Regen zu rechnen. Dazu wird es deutlich frischer als zuletzt. Wer früh aus dem Haus muss, sollte also neben einer warmen Jacke auch den Regenschirm griffbereit haben.

Am Nachmittag kommt die Sonne zurück
Ganz so trüb bleibt es allerdings nicht. Im Tagesverlauf lässt der Niederschlag vielerorts nach, die Wolkendecke lockert zunehmend auf und stellenweise zeigt sich sogar länger die Sonne. Mehr als rund 13 bis 14 Grad sind in vielen Regionen aber nicht mehr zu erwarten. Auch der Wind kann zeitweise kräftiger auffrischen.

So geht es am Freitag weiter
Zum Start ins Wochenende sieht es wieder freundlicher aus. Der Freitag beginnt in vielen Landesteilen sonnig, in Tälern und Becken können sich allerdings Nebelfelder halten. Im Laufe des Tages ziehen von Westen neue Wolken auf. Bis zum Abend bleibt es aber vielerorts trocken. Die Temperaturen erreichen zwischen elf und 16 Grad. In der Früh wird es mit minus zwei bis plus fünf Grad stellenweise sogar frostig.

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