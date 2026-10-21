Kühbauer: „War eine unserer besten Leistungen“

Österreichs Meister LASK hat Mittwochabend bei Sporting Lissabon mit 3:2 gewonnen und damit am dritten Spieltag der Champions League den ersten Sieg in der Ligaphase gefeiert. Hier die Stimmen zum Spiel ...
Didi Kühbauer (LASK-Trainer, via Canal+): „Das Spiel hat richtig gut angefangen. Der Elfmeter war sehr hart. Und wenn du dann weißt, dass Sporting bisher kein Spiel verloren hat, muss ich der Mannschaft ein unglaubliches Lob aussprechen. Das war eine unserer besten Leistungen. Du hast gesehen, dass die Jungs mit dem 1:1 wirklich daran geglaubt haben. Mit dem 2:1, 3:1 haben wir sie komplett aus der Balance gebracht.“
Sasa Kalajdzic (LASK-Torschütze, via Canal+): „Ich habe immer daran geglaubt, dass wir gewinnen können. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Der Schiedsrichter war nicht wirklich in Form, aber wir haben uns nicht ablenken lassen. Ein geiles Gefühl. Und auch die Reaktion war super. Das war kein Elfer, der hebt ab ohne Berührung. Bei uns wird jeder Blödsinn abgepfiffen beim Gegner nicht. Aber wir müssen auf uns schauen, wir haben eine gute Leistung gezeigt, deshalb bin ich stolz auf die Mannschaft.
Christoph Lang (LASK-Torschütze, via Canal+): „Unfassbar, es ist ein unglaubliches Gefühl für uns alle. Die letzten sieben Minuten waren sehr lange. Unser Ziel war es, unser Spiel durchzuziehen; dann sind wir auch international ein gutes Team. Und auch, wenn wir sehr schlecht gestartet sind, haben wir heute das Selbstvertrauen gehabt. Heute werden wir zurecht ordentlich feiern.“
Rui Borges (Sporting-Trainer): „Wir hatten drei Ballverluste und haben drei Gegentore kassiert. Es lag an mangelnder Inspiration während des gesamten Spiels, auch unsere Teamenergie war nicht optimal. Nach dem Ausgleichstreffer haben einige Spieler strategisch etwas den Faden verloren. Wir waren im Angriff schlecht positioniert, was zu diesen tödlichen Kontern des Gegners führte.“
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