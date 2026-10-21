Kühbauer: „War eine unserer besten Leistungen“

Sasa Kalajdzic (LASK-Torschütze, via Canal+): „Ich habe immer daran geglaubt, dass wir gewinnen können. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Der Schiedsrichter war nicht wirklich in Form, aber wir haben uns nicht ablenken lassen. Ein geiles Gefühl. Und auch die Reaktion war super. Das war kein Elfer, der hebt ab ohne Berührung. Bei uns wird jeder Blödsinn abgepfiffen beim Gegner nicht. Aber wir müssen auf uns schauen, wir haben eine gute Leistung gezeigt, deshalb bin ich stolz auf die Mannschaft.