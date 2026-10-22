LIVE ab 21 Uhr: NK Celje gegen Red Bull Salzburg

Celje „kommt über das Kollektiv“

Der Klub aus der 40.000-Einwohner-Stadt sei „ein Gegner, gegen den wir uns etwas ausrechnen“, sagte der Coach. „Aber es wird keine einfache Aufgabe. Das ist eine Mannschaft, die über das Kollektiv kommt, Ballbesitz will und gegen den Ball gut organisiert ist. Sie haben Qualität und eine klare Idee, auch wenn ihre Saison bisher nicht so verlaufen ist, wie sie sich das vorgestellt haben.“