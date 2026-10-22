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LIVE ab 21 Uhr: NK Celje gegen Red Bull Salzburg

Europa League
22.10.2026 04:47
Was ist heute für Haris Tabaković und Co. drinnen?
Was ist heute für Haris Tabaković und Co. drinnen?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dritter Spieltag in der Liga-Phase der Europa League: Der FC Red Bull Salzburg muss in Slowenien beim NK Celje ran. Wir berichten live (siehe unten)!

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Hier der LIVETICKER:

Red Bull Salzburg steht in der Fußball-Europa-League vor einem echten Schlüsselspiel. Auf dem Weg zum angepeilten Aufstieg in die K.o.-Phase muss im Auswärtsspiel gegen den slowenischen Meister wohl ein voller Erfolg eingefahren werden. „Ein Sieg würde unserem Punktekonto guttun, dann wären wir sehr gut dabei. Wir haben den Anspruch, eine starke Leistung abzuliefern und drei Punkte mitzunehmen“, erklärte Trainer Danny Röhl.

NK Celje
NK Celje(Bild: AFP/JURE MAKOVEC)

  Celje wartet nach zwei Ligaphasen-Runden noch auf den ersten Zähler. In der heimischen Meisterschaft belegt der Titelverteidiger derzeit nur Platz sechs, auf Spitzenreiter Maribor fehlen nach Verlustpunkten gerechnet fünf Zähler. In den jüngsten sieben Pflichtspielen gelangen Celje nur zwei Tore und ein Sieg – und das, obwohl es bereits Mitte September eine Trainerrochade gab und Zoran Zeljkovic von Vitor Campelos übernahm.

  Auch wenn diese Statistiken Salzburgs Optimismus nähren, wollte Röhl nicht von einem Pflichtsieg sprechen. „Es geht einfach darum, dass wir guten Fußball spielen, aggressiv und aktiv sind und das Spiel dominieren wollen. Wenn wir das machen, steht einem Sieg nichts im Wege, aber dafür müssen wir 90 Minuten lang alles raushauen“, betonte Röhl.

Celje „kommt über das Kollektiv“
Der Klub aus der 40.000-Einwohner-Stadt sei „ein Gegner, gegen den wir uns etwas ausrechnen“, sagte der Coach. „Aber es wird keine einfache Aufgabe. Das ist eine Mannschaft, die über das Kollektiv kommt, Ballbesitz will und gegen den Ball gut organisiert ist. Sie haben Qualität und eine klare Idee, auch wenn ihre Saison bisher nicht so verlaufen ist, wie sie sich das vorgestellt haben.“

Danny Röhl
Danny Röhl(Bild: APA/EXPA/ STEFAN ADELSBERGER)

Bei Salzburg hingegen gibt es in dieser Spielzeit wenig Grund zu klagen. In der Bundesliga sind die „Bullen“ das einzige noch ungeschlagene Team und liegen als Zweiter drei Punkte hinter Rapid. Die Europa-League-Ligaphase begann mit einem wertvollen 1:0-Auswärtssieg bei Lewski Sofia, in der Vorwoche war man allerdings beim 0:4 vor eigenem Publikum gegen AC Milan chancenlos. „Wir wollen die richtige Reaktion auf dieses Match zeigen“, sagte Röhl.

Während es für seine Truppe in der Europa League in zwei Wochen mit dem Gastspiel bei Anderlecht weitergeht, wartet auf Celje gleich das nächste Duell mit einem österreichischen Verein. Die Slowenen treten am 5. November in Graz gegen Sturm an.

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