Kurze Beine, großes Herz: Wiens erste Dackelparade

Spenden für Vierbeiner

Genau hier setzt der Walk an. Er soll über die Bedürfnisse der Rasse aufklären, für eine bewusste Anschaffung sensibilisieren und Spenden für Tierheime sammeln. „Wir wollen zeigen, wie viel Freude das Leben mit einem Dackel macht – aber auch, wie viel Verantwortung damit verbunden ist“, sagt Trost. „Ein Hund ist keine kurzfristige Lifestyle-Entscheidung, sondern ein Familienmitglied, für das man langfristig Verantwortung übernimmt.“

Geht es nach den Organisatoren, bleibt es nicht bei einem einmaligen Auftritt. Der Spaziergang soll künftig einen fixen Platz im Wiener Veranstaltungskalender bekommen.