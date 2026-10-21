WMO warnt vor El Niño mit beispielloser Stärke

Von einem El Niño werde bereits ab 0,5 Grad über der normalen Temperatur gesprochen. Üblicherweise tritt das Wetterphänomen alle zwei bis sieben Jahre auf und dauert zwischen neun und zwölf Monaten an. Je nach Weltregion kommt es zu Dürre oder sehr starken Regenfällen. Überschwemmungen gibt es üblicherweise entlang der westlichen Küste Südamerikas und entlang der nordamerikanischen Westküste. Der Regenwald im Amazonasgebiet leidet hingegen unter Trockenheit. In Südostasien und Australien kommt es durch fehlenden Regen zu Buschfeuern und Waldbränden. Europa ist von den Auswirkungen weniger betroffen.