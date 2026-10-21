US-Firma muss Jobs zwei Jahre lang in Steyr halten

Standort und Jobs sollen aber erhalten bleiben. Das wurde am Mittwoch schriftlich in einer sogenannten Zusammenschlussvereinbarung festgelegt. Red Cat verpflichtet sich in dem Abkommen, nach Abschluss des Deals drei Jahre lang den Sitz, die Fertigung sowie die Forschung und Entwicklung am Standort Steyr zu belassen. Zudem dürfen die Amerikaner zwei Jahre lang keine betriebsbedingten Kündigungen aussprechen. Und auch der Vorstand von Steyr Motors soll gleich bleiben – Red Cat will lediglich im Aufsichtsrat vertreten sein.