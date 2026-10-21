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Nach der Übernahme

US-Firma muss Jobs zwei Jahre lang in Steyr halten

Oberösterreich
21.10.2026 16:20
Der Motorenbauer Steyr Motors soll nach Amerika verkauft werden.
Der Motorenbauer Steyr Motors soll nach Amerika verkauft werden.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Der US-Drohnenentwickler Red Cat möchte Motorenbauer Steyr Motors aus Oberösterreich übernehmen. Jetzt haben sich die Amerikaner vertraglich zu einer drei Jahre lang geltenden Standortgarantie und einer zweijährigen Jobgarantie verpflichtet.

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Der traditionsreiche Motorenhersteller Steyr Motors soll nach Amerika verkauft werden: Wie berichtet, möchte der US-Drohnenentwickler Red Cat das oberösterreichische Unternehmen um 205 Millionen Euro übernehmen.

Standort und Jobs sollen aber erhalten bleiben. Das wurde am Mittwoch schriftlich in einer sogenannten Zusammenschlussvereinbarung festgelegt. Red Cat verpflichtet sich in dem Abkommen, nach Abschluss des Deals drei Jahre lang den Sitz, die Fertigung sowie die Forschung und Entwicklung am Standort Steyr zu belassen. Zudem dürfen die Amerikaner zwei Jahre lang keine betriebsbedingten Kündigungen aussprechen. Und auch der Vorstand von Steyr Motors soll gleich bleiben – Red Cat will lediglich im Aufsichtsrat vertreten sein.

Steyrer erhoffen sich Wachstum
Steyr Motors produziert Motoren vor allem für militärische Fahrzeuge. Das Unternehmen machte im Vorjahr 48,5 Millionen Euro Jahresumsatz und hat aktuell rund 150 Mitarbeiter. Durch die geplante Übernahme erhofft man sich Wachstumschancen, insbesondere am Markt der unbemannten Wasserfahrzeuge, in dem Red Cat vertreten ist. Dadurch könnte die Motorenproduktion in Steyr von zuletzt 1200 Stück pro Jahr mittelfristig um rund 3000 Stück steigen – so zumindest die Hoffnung.

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Fix ist die Übernahme noch nicht: Die behördlichen Genehmigungen sind noch ausständig. Zudem gilt das Angebot von Red Cat nur, wenn die US-Firma mit ihrem Kaufangebot von 39 Euro pro Aktie durch ausreichend Anteilskäufe die Mehrheit an Steyr Motors erlangt.

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