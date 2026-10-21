Oben ohne! Lindsey Vonn lässt die Hüllen fallen

„Für den Berg, den Urlaubsort und die Stadt ... es ist immer ein Vibe“, schrieb Vonn zu einer Bilderserie, die die US-Amerikanerin in der neuen Wäsch‘ posierend zeigt. „Als Gründerin und Kreativdirektorin könnte ich nicht begeisterter sein über unsere Kollektion. Von der letzten Saison haben wir Änderungen und Verbesserungen basierend auf eurem Feedback gemacht und sind immer offen für mehr. Ich hoffe, es gefällt euch.“