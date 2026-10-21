Oben ohne! Lindsey Vonn lässt die Hüllen fallen

Auf ihrem Instagram-Account hat Lindsey Vonn ihre neue Mode-Kollektion präsentiert. Um die Kleidungsstücke perfekt in Szene zu setzten, ließ der Ski-Superstar sogar die Hüllen fallen.
„Für den Berg, den Urlaubsort und die Stadt ... es ist immer ein Vibe“, schrieb Vonn zu einer Bilderserie, die die US-Amerikanerin in der neuen Wäsch‘ posierend zeigt. „Als Gründerin und Kreativdirektorin könnte ich nicht begeisterter sein über unsere Kollektion. Von der letzten Saison haben wir Änderungen und Verbesserungen basierend auf eurem Feedback gemacht und sind immer offen für mehr. Ich hoffe, es gefällt euch.“
Wie den Bildern zu entnehmen ist, fokussiert sich Vonn mit ihrer Marke vor allem auf Winter- und Wintersport-Kleidung. Sollte die 42-Jährige ihre Skier tatsächlich eines Tages in den Keller stellen, hätte sie sich als Modeschöpferin und Model immerhin schon einmal ein zweites Standbein aufgebaut.
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