Abgeordnete verliert nach Angriff beide Beine

Ihr Mann Phil sagte am Mittwoch vor Journalisten, dass nach dem Verlust ihres linken Beins infolge des Angriffs auch das rechte Bein amputiert werden musste.

„Helens linkes Bein war am Montag amputiert worden. Wir hatten gehofft, dass ihr rechtes Bein gerettet werden kann, doch heute (...) mussten die Chirurgen auch ihr rechtes Bein amputieren“, sagte er in dem Krankenhaus in Melbourne, in dem seine Frau behandelt wird (siehe X-Beitrag unten).