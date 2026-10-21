Sporting-Elfmeter gegen LASK sorgt für Aufregung

„Wirkliche Fehlentscheidung“

Doch auch nach einem kurzen VAR-Check blieb der Schiedsrichter bei seiner Entscheidung – der Elfmeter hatte Bestand und der LASK lag wie schon gegen Liverpool früh zurück. „Der Spieler hebt schon vor dem Kontakt ab – bei allem Respekt, das ist eine wirkliche Fehlentscheidung“, ärgerten sich die Kommentatoren. Auch LASK-Trainer Didi Kühbauer beschwerte sich sofort beim Unparteiischen, allerdings ohne Erfolg. Damit gerieten die Linzer einmal mehr früh in Rückstand.