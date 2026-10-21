Sporting-Elfmeter gegen LASK sorgt für Aufregung

Riesen-Aufregung schon nach vier Minuten! Der LASK kassierte im Champions-League-Kracher gegen Sporting einen höchst umstrittenen Elfmeter. In Lissabon zeigte der Schiedsrichter nach einem Zweikampf im Strafraum auf den Punkt – eine Entscheidung, die auch bei den beiden Canal+-Kommentatoren für ungläubiges Staunen sorgte.
„Also viel war das nicht“, stellten die beiden Canal+-Moderatoren Thomas Trukesitz und Stefan Oesen sofort fest. Kalajdzic verlor den Ball im Mittelfeld, Sporting schaltete schnell um und schickte Flügelspieler Irankunda in den Strafraum. Dort ging dieser nach einem leichten Kontakt mit Robert Ljubicic zu Boden. „Klare Schwalbe von Irankunda, diesen Elfmeter darf es nicht geben“, waren sich die beiden Moderatoren beim Anblick der TV-Bilder sicher.
„Wirkliche Fehlentscheidung“
Doch auch nach einem kurzen VAR-Check blieb der Schiedsrichter bei seiner Entscheidung – der Elfmeter hatte Bestand und der LASK lag wie schon gegen Liverpool früh zurück. „Der Spieler hebt schon vor dem Kontakt ab – bei allem Respekt, das ist eine wirkliche Fehlentscheidung“, ärgerten sich die Kommentatoren. Auch LASK-Trainer Didi Kühbauer beschwerte sich sofort beim Unparteiischen, allerdings ohne Erfolg. Damit gerieten die Linzer einmal mehr früh in Rückstand.
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