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Unwetter in Italien: Soldat von Baum erschlagen

Ausland
21.10.2026 11:31
Ein Video der italienischen Feuerwehr zeigt heftige Überschwemmungen.
Ein Video der italienischen Feuerwehr zeigt heftige Überschwemmungen.(Bild: Screenshot/X @vigilidelfuoco)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Mittwoch rollte eine heftige Unwetterwalze über Italien. Ein Soldat ist in Jesolo nahe Venedig ums Leben gekommen, als während eines Unwetters ein Baum auf sein Auto stürzte. Der Mann war auf dem Weg in den Dienst, als sich das tödliche Unglück ereignete.

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Der Baumstamm gab infolge des Unwetters nach und begrub das Fahrzeugdach unter sich. Trotz des sofortigen Einsatzes der Rettungskräfte, darunter auch die Feuerwehr, kam für den 46-jährigen Soldaten jede Hilfe zu spät.

Auch die Carabinieri von Jesolo waren am Unglücksort. Die genauen Umstände des tödlichen Unfalls werden untersucht, berichteten lokale Medien.

Ein Video der italienischen Feuerwehr zeigt heftige Überschwemmungen:

Unwetter in mehreren italienischen Regionen
In Ligurien sowie in Teilen von fünf weiteren Regionen – Piemont, Venetien, Friaul-Julisch Venetien, Latium und Kampanien – galt am Mittwoch die zweithöchste Unwetterwarnstufe Orange. Stürme führten in mehreren Landesteilen zu Überschwemmungen und Erdrutschen.

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Venedig: Hochwasser erwartet
Auch Venedig bereitete sich auf Hochwasser vor. Die Arbeiten zum Hochfahren der beweglichen Flutschutzbarrieren des Mose-Systems wurden nach Angaben von Bürgermeister Simone Venturini am Mittwoch gegen 6.00 Uhr abgeschlossen.

Für das Meer wurde ein Höchststand von 110 Zentimetern erwartet, in der Stadt sollte der Pegel bis auf 90 Zentimeter steigen. „Ohne Mose wäre heute ein schwieriger Tag für Bürger und Geschäftsleute gewesen“, erklärte Venturini. Er dankte den Technikern und Einsatzkräften, die an den Arbeiten beteiligt waren.

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