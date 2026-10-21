Unwetter in Italien: Soldat von Baum erschlagen

Für das Meer wurde ein Höchststand von 110 Zentimetern erwartet, in der Stadt sollte der Pegel bis auf 90 Zentimeter steigen. „Ohne Mose wäre heute ein schwieriger Tag für Bürger und Geschäftsleute gewesen“, erklärte Venturini. Er dankte den Technikern und Einsatzkräften, die an den Arbeiten beteiligt waren.