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Schwere Verletzung?

Große Sorgen! PSG droht Hiobsbotschaft nach Sieg

Champions League
21.10.2026 09:03
Fassungslosigkeit bei seinen Mitspielern: Khvicha Kvaratskhelia könnte lange ausfallen!
Fassungslosigkeit bei seinen Mitspielern: Khvicha Kvaratskhelia könnte lange ausfallen!(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)
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Von krone Sport

Große Sorgen bei Paris Saint-Germain: Ousmane Dembele, Marquinhos und Khvicha Kvaratskhelia mussten beim 4:2-Sieg gegen den FC Barcelona in der Champions League verletzt raus! Vor allem den Georgier könnte es richtig schlimm erwischt haben.

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Schreckmoment in der zweiten Spielhälfte: Bei einem Zweikampf verletzte sich Kvaratskhelia am Knie. Mithilfe der Betreuer verließ der Offensivmann mit schmerzverzerrtem Gesicht das Spielfeld. Es droht eine Hiobsbotschaft!

Schmerzen bei Kvaratskhelia
Schmerzen bei Kvaratskhelia(Bild: AP/Thibault Camus)

Kreuzband gerissen?
Denn wie die „L’Equipe“ berichtet, besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss. „Im Umfeld des Spielers herrscht große Besorgnis“, schreibt das Medium und ortet eine „sehr bedrückte“ Stimmung.

Der 25-Jährige zählt zu den wichtigsten Spielern in der Mannschaft von Luis Enrique.

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Fehlen auch Dembele und Marquinhos länger?
Auch Dembele und Marquinhos könnten länger ausfallen. Noch gibt es keine offiziellen Diagnosen. Paris Saint-Germain marschiert in der Champions League weiter – musste den Sieg im Spitzenspiel gegen den FC Barcelona aber teuer bezahlen …

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