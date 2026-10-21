Mutter und Sohn beim Rauchen mit Messer bedroht

Schockmoment für eine Mutter und ihren Sohn in Wien-Leopoldstadt: Ein 19-Jähriger soll die beiden völlig unvermittelt mit einem Messer bedroht haben. Auch gegenüber der alarmierten Polizei zeigte sich der junge Mann aggressiv – schließlich klickten die Handschellen.
Eigentlich wollten ein 18-Jähriger und seine Mutter am Montagabend gegen 22 Uhr nur vor ihrem Wohnhaus eine Zigarette rauchen. Doch die Situation eskalierte plötzlich: Ein 19-Jähriger soll die beiden aus heiterem Himmel angepöbelt haben. Dabei blieb es nicht. Der Fremde soll ein Klappmesser gezückt und damit gedroht haben, Mutter und Sohn abzustechen.
Alarmierte Polizisten der Polizeiinspektion Ausstellungsstraße konnten den mutmaßlichen Täter wenig später unweit des Tatortes anhalten. Dank aufmerksamer Zeugen entdeckten die Beamten auch das Klappmesser, das der Verdächtige zuvor weggeworfen haben soll.
Für 19-Jährigen klickten Handschellen
Doch selbst im Beisein der Exekutive beruhigte sich der 19-jährige syrische Staatsangehörige nicht. Laut Polizei verhielt er sich äußerst aggressiv, beschimpfte die Beamten und drohte ihnen sogar Schläge an. Für den jungen Mann klickten daraufhin die Handschellen.
Bei seiner anschließenden Einvernahme zeigte sich der Verdächtige nicht geständig. Er befindet sich weiterhin in polizeilichem Gewahrsam.
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