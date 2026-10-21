Mutter und Sohn beim Rauchen mit Messer bedroht

Eigentlich wollten ein 18-Jähriger und seine Mutter am Montagabend gegen 22 Uhr nur vor ihrem Wohnhaus eine Zigarette rauchen. Doch die Situation eskalierte plötzlich: Ein 19-Jähriger soll die beiden aus heiterem Himmel angepöbelt haben. Dabei blieb es nicht. Der Fremde soll ein Klappmesser gezückt und damit gedroht haben, Mutter und Sohn abzustechen.