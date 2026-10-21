Krasavice schockt mit OP: Rippen raus für Nase

Katja Krasavice sorgt mit ihrer jüngsten Operation für Schlagzeilen: Die 30-Jährige hat sich ein Stück ihrer Rippe herausnehmen und in ihre Nase einsetzen lassen. Für diese OP soll sie sieben bis acht Stunden unter Vollnarkose gewesen sein, der Eingriff soll 17.500 Euro gekostet haben.
Mehrere Brustvergrößerungen, vier Nasen-OPs, Brazilian Butt Lift (dabei handelt es sich um eine operative Vergrößerung und Formung des Gesäßes mittels Eigenfett), Botox, Lasern, Extensions in den Haaren und gemachte Fingernägel – Rapperin Katja Krasavice hat schon viele Schönheits-Operationen hinter sich. Nun trieb es die Sängerin mit ihrem Beautywahn eindeutig auf die Spitze.
Rippe raus für Nase
Denn Krasavice reiste extra aus Berlin nach München, um sich erneut unters Messer zu legen. Was hier gemacht wurde, klingt zunächst absurd, die Rapperin hat es aber durchgezogen: Es wurde ein Stück ihrer Rippen entnommen und in ihrer Nase eingesetzt. In ihrer Instagram-Story nahm sie ihre Fans wie immer mit: „Ich habe einen Riesenschaden, und das wissen wir alle. Aber es ist mir scheißegal, weil ich im Gegensatz zu den anderen ehrlich bin“. Dann erzählte sie, was gemacht wurde: „Ein Stück meiner Rippe wurde rausgenommen, damit ich noch geiler aussehe – schon krass, oder?“
Auf einem weiteren Bild in ihrer Story sieht man die 30-Jährige, wie sie die Operation bereits überstanden hat und sich im Krankenbett ausruht. In einem weiteren Video tastet sie ihren Brustkorb entlang und sagt: „Schon krass, oder, dass da einfach aufgemacht wurde und meine kleine süße Rippe ... wo ist das denn? Ich würd so gern wissen, wo die das jetzt rausgenommen haben, ich glaub hier.“
In ihrer Story berichtet sie weiters, dass vor der OP einige „wilde Tests“ gemacht wurden. „Hier wurde getestet, ob ich da nicht sterben kann bei der OP.“ Der 30-Jährigen scheint es nach der Operation gut zu gehen. Sie zeigte in einem Beitrag vom Dienstag Bilder, in der sie sich in bester Feierlaune, mit weißem Pflaster auf der Nase, präsentiert. Es scheint nun auch Nasen-Operation Nummer vier erfolgreich verlaufen zu sein.
In einem weiteren Beitrag vom Dienstag zeigte sich die Rapperin bereits erholt und tanzend auf ihrem Account. Stolz zeigt sie ihre „neue Nase“ nach der überstandenen Operation, die allerdings noch von einem weißen Pflaster verdeckt wird.
Am Dienstag postete Katja Krasavice auf Instagram stolz ein Video von ihrer „neuen Nase“:
Katja Krasavice hat schon einige Nasen-OPs hinter sich. Mit 18 Jahren legte sie sich erstmals in Tschechien unters Messer, im Jahr 2019 folgte erneut eine OP, schließlich reiste sie im September 2024 für eine neue Nase in die Türkei. Doch mit diesem Ergebnis war sie sehr unglücklich.
Damals erklärte sie, dass ihre Nase viel breiter anstatt schmaler und ästhetischer aussah. Umso mehr freuen sich ihre Fans mit ihr, dass die aufwendige Rippen-Nasen-Aktion erfolgreich überstanden ist.
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