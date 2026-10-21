Südafrika: Hai tötet Frau (65) beim Schwimmen

Frau trug Armband zur Hai-Abwehr

Die Frau war lokalen Medienberichten zufolge eine regelmäßige Schwimmerin und befand sich zum Zeitpunkt des Angriffs mit einer Gruppe im Wasser. Diese teilte auf Facebook mit, dass andere Schwimmer den Schwanz und die Rückenflosse eines Hais bemerkt hätten. „Das Opfer erlitt schwere Verletzungen an der rechten Seite von Arm bis Bein.“ Wie die „BBC“ berichtete, trug die Frau ein magnetisches Armband zur Abwehr von Haien.