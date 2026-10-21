Drexler wird „Botschafter“ für Familienunternehmen

Vor einem Jahr zog sich Ex-Landeshauptmann Christopher Drexler aus der Politik zurück. Jetzt hat einen neuen Job: Neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit bei der Sanlas-Holding wird er „Botschafter“ für steirische Familienbetriebe. Die Unternehmensberater von PwC stellten ihn am Mittwoch als ihren Kollegen vor.