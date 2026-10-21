Drexler wird „Botschafter“ für Familienunternehmen

Vor einem Jahr zog sich Ex-Landeshauptmann Christopher Drexler aus der Politik zurück. Jetzt hat einen neuen Job: Neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit bei der Sanlas-Holding wird er „Botschafter“ für steirische Familienbetriebe. Die Unternehmensberater von PwC stellten ihn am Mittwoch als ihren Kollegen vor.
Ein Arbeitspensum von „nur“ 40 Stunden sei er als Alt-Landeshauptmann ohnehin nicht gewohnt gewesen. Also suchte sich Christopher Drexler neben seinem Hauptberuf beim Gesundheitsunternehmen Sanlas, das Privatkliniken, Seniorenresidenzen und Reha-Einrichtungen betreibt, eine neue Aufgabe.
Am Mittwoch verkündete er im Rahmen einer Pressekonferenz: „Ich habe mich selbstständig gemacht und eine Kooperation mit PwC aufgenommen.“ Zuletzt war er bekanntlich auch „Botschafter“ für die Industriellenvereinigung in den USA – dieses Amt hat Drexler mittlerweile zurückgelegt.
Globales Unternehmen setzt auf Regionen
PwC ist als internationale Größe in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung und Cybersecurity bekannt. Mit einer neuen „Private-Initiative“ will man jetzt vermehrt auch Familienunternehmen ansprechen, erklärt Nikolaus Hulatsch, der Standortleiter für die Steiermark und Kärnten.
Drexler kenne er „von früher“, sagt Hulatsch schmunzelnd und betont dessen 25-jährige politische Erfahrung mit entsprechend vielen Kontakten. Der Ex-ÖVPler steigt als „Senior Advisor“ ein und berät Unternehmen mit seiner Expertise zum Industrie- und Forschungsbundesland Steiermark. Ziel sei es, erklärt Hulatsch, als Berater „auf Kurzwahl“ den Unternehmenseigentümern zur Seite zu stehen.
Auch PwC-Geschäftsführer Rudolf Krickl kam für die Vorstellung nach Graz und unterstrich das Potenzial der südlichen Wirtschaftsregion. Gerade die steirischen „Hidden Champions“ – Marktführer einer Branche, die kaum bekannt sind – sollen angesprochen werden. „Ich freue mich auf das Ärmelhochkrempeln, Christopher!“, meint Hulatsch abschließend.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.