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Neuer Job für Alt-LH

Drexler wird „Botschafter“ für Familienunternehmen

Steiermark
21.10.2026 11:42
Alt-Landeshauptmann Christopher Drexler (links) mit Nikolaus Hulatsch, Standortleiter bei PwC
Alt-Landeshauptmann Christopher Drexler (links) mit Nikolaus Hulatsch, Standortleiter bei PwC(Bild: PwC/brandimages)
Porträt von Fanny Opis
Von Fanny Opis

Vor einem Jahr zog sich Ex-Landeshauptmann Christopher Drexler aus der Politik zurück. Jetzt hat einen neuen Job: Neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit bei der Sanlas-Holding wird er „Botschafter“ für steirische Familienbetriebe. Die Unternehmensberater von PwC stellten ihn am Mittwoch als ihren Kollegen vor.

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Ein Arbeitspensum von „nur“ 40 Stunden sei er als Alt-Landeshauptmann ohnehin nicht gewohnt gewesen. Also suchte sich Christopher Drexler neben seinem Hauptberuf beim Gesundheitsunternehmen Sanlas, das Privatkliniken, Seniorenresidenzen und Reha-Einrichtungen betreibt, eine neue Aufgabe.

Am Mittwoch verkündete er im Rahmen einer Pressekonferenz: „Ich habe mich selbstständig gemacht und eine Kooperation mit PwC aufgenommen.“ Zuletzt war er bekanntlich auch „Botschafter“ für die Industriellenvereinigung in den USA – dieses Amt hat Drexler mittlerweile zurückgelegt.

Globales Unternehmen setzt auf Regionen
PwC ist als internationale Größe in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung und Cybersecurity bekannt. Mit einer neuen „Private-Initiative“ will man jetzt vermehrt auch Familienunternehmen ansprechen, erklärt Nikolaus Hulatsch, der Standortleiter für die Steiermark und Kärnten.

Christopher Drexler war 25 Jahre im steirischen Landtag, acht Jahre Landesrat und zweieinhalb ...
Christopher Drexler war 25 Jahre im steirischen Landtag, acht Jahre Landesrat und zweieinhalb Jahre Landeshauptmann.(Bild: Christian Jauschowetz)

Drexler kenne er „von früher“, sagt Hulatsch schmunzelnd und betont dessen 25-jährige politische Erfahrung mit entsprechend vielen Kontakten. Der Ex-ÖVPler steigt als „Senior Advisor“ ein und berät Unternehmen mit seiner Expertise zum Industrie- und Forschungsbundesland Steiermark. Ziel sei es, erklärt Hulatsch, als Berater „auf Kurzwahl“ den Unternehmenseigentümern zur Seite zu stehen.

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Auch PwC-Geschäftsführer Rudolf Krickl kam für die Vorstellung nach Graz und unterstrich das Potenzial der südlichen Wirtschaftsregion. Gerade die steirischen „Hidden Champions“ – Marktführer einer Branche, die kaum bekannt sind – sollen angesprochen werden. „Ich freue mich auf das Ärmelhochkrempeln, Christopher!“, meint Hulatsch abschließend.

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