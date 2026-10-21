Mit diesem Trick ärgerte FPÖ die Volkspartei

FPÖ meldete „Kundgebung“ an

Große Freude hatte man in der ÖVP-Zentrale freilich nicht. Doch der Partei waren die Hände gebunden, denn die FPÖ griff in die Trickkiste. Sie meldete die Pressekonferenz im Vorfeld nämlich als offizielle Kundgebung an. Dass der Termin um einen Tag verschoben werden musste, lag laut „Krone“-Informationen übrigens weniger an „gesundheitlichen Gründen“, wie es die FPÖ verlauten ließ. Sondern vielmehr daran, dass der Wiener Landtag tagte. Und während der Landtag tagt, sind Kundgebungen unter freiem Himmel im Umkreis von 300 Metern um das Wiener Rathaus verboten. Eine Anmeldung ändert daran nichts. § 7 des Versammlungsgesetzes regelt diese „Bannmeile“.