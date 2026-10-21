Sprit-Aufschlag: Ermittlungen gegen Tankstelle

Die Untersuchung der überdurchschnittlich hohen Spritpreise in Tirol geht in die nächste Runde. Bei der dritten Sitzung der eigens ins Leben gerufenen Preisuntersuchungskommission „Tiroler Sprit-Aufschlag“ hat Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) über den aktuellen Stand der Kontrollen berichtet. Erstmals werde wegen einer möglichen Unstimmigkeit bei der Meldung von Spritpreisen an die E-Control die Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens gegen eine Tankstelle geprüft.